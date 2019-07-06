Lider Şahin kimdir, ne iş yapıyor? merak ediliyor. Lider Şahin ünlü şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayarak gündeme gelmişti. Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Çifti, Lider Şahin’le birlikte olduğu dönemde İrem Derici’nin tanıştırdığı iddia ediliyor..

LİDER ŞAHİN KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Ünlü sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin ‘in büyük oğulları Lider Şahin 1985 yılında dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi ‘nde İç Mimarlık bölümünü bitirdikten sonra, bir dönem babasına vokal yaptı. Müzisyen bir aileden gelen Lider Şahin, DJ olarak kariyerine devam etmektedir ancak son günlerde kariyerinden daha çok özel yaşamıyla gündeme gelmektedir.