Lider Şahin kimdir? Lider Şahin kaç yaşında?

Lider Şahin kimdir, kaç yaşında? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Manken Didem Soydan'ın adı yeni bir aşk dedikodusuna karışan Lider Şahin magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Bugün Kanal D'de yayınlanan İkinci Sayfa programında Lider Şahin'in eski sevgilisi Demet Özdemir'le Didem Soydan'ın ayırdığı ifade edildi.Lider Şahin kimdir,kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

LİDER ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin 'in büyük oğulları olan Lider Şahin 1985 yılında dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi 'nde İç Mimarlık bölümünü bitirdikten sonra babasının izin giderek müzikle ilgilenmeye başladı, hatta bir dönem babasına vokal yaptı. Halen geri vokal ve DJ olarak kariyerine devam etmektedir.