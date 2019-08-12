Lider Şahin, Demet Özdemir soruları karşısında...

Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Lider Şahin, önceki gün kızı İrem Şahin'le İstanbul Havalimanı’ndan Çeşme’ye uçtu. İşletmeciliğini yaptığı mekanın bayram programı sebebiyle Çeşme’ye gittiğini dile getiren Lider Şahin, "Bayram sonrası son hazırlıklarımızı yapacağız. Eylül ayı gibi de mekanı kapatıp İstanbul’a döneceğiz" dedi.

DEMET ÖZDEMİR SORULDU

Bir dönem oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığı ve askere gittiği dönemde ilişkinin bittiği iddia edilen Şahin, bu iddialar karşısında "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Saygı bekliyorum" dedi. Öte yandan şimdilerde manken Didem Soydan ile ilişkisi olduğu bilinen Lider Şahin, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna da yanıt vermedi.