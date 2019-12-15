Libido ne demek? Libido nedir? Libido kelimesinin TDK anlamı..

Gündemdeki konularla ilgili Jet Sosyete dizisinde zaman zaman esprilerle tepkisini dile getiren Gülse Birsel, bu sefer de Can Yaman’ın sözlerine Özpamuk karakteri üzerinden gönderme yaptı. Puhu TV platformunda yayınlanan Jet Sosyete dizisinin 3. sezon 10. bölümünde Gülse Birsel’in latifeleri Can Yaman’a gitti. Libido ne demek? Libido nedir? sorularının yanıtları yeniden merak konusu oldu. Libido kelimesinin TDK anlamı sizlerle..

LİBİDO NE DEMEK?

Günlük hayatta libidosu yüksek ya da libidosuz şeklinde kelimelerle karşımıza çıkan libido terimi, ünlü psikanalist Freud tarafından ele alınmıştır. Freud'un literatürde yer edindirdiği libido kelimesi, ilerleyen yıllarda pek çok uzmanın da kıskacında yer almıştır.

Libido, Sigmund Freud tarafından ortaya atılan, insanoğlunun ana sorun kaynağı olarak görünen, bastırılmış duyguları insan benliğinde ateşleyen terimdir. Türkçede insana yaşama gücünü veren enerji olarak kullanılır. Freud her ne kadar diğer uzmanların insana yaşama gücünü veren enerji demesine rağmen libidonun zararlı olduğunu kanıtlamıştır. Libido düşürücü de buradan icat olmuştur.

LİBİDO TDK ANLAMI NE?

a. ruh b. İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü