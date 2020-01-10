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Libido gitti, beyefendi Can Yaman geldi

Libido gitti, beyefendi Can Yaman geldi

Can Yaman, olay yaratan libido açıklamasının ardından bir süre inzivaya çekilmiş, ardından askerlik için Türkiye'ye geri dönmüştü. Bedelli askerlik için saçı sakalı kestiren Yaman'ın kareleri olay olurken, Akşam yazarı Barış Kocaoğlu oyuncunun son durumunu köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Can Yaman, bedelli askerlik görevi için birliğine teslim oldu bu hafta…

Ve soldaki fotoğrafa bakarsanız Can Yaman öyle ya da böyle tüm genç kızların beğendiği bir oyuncu olmakta haklı…

Adam zaten yakışıklı, e dizisi de tuttu, iyi bir oyuncu.

Bir de şöyle saçma sapan açıklamalar yapmadan işine gücüne baksa ileride çok iyi bir jön bile olabilir.

Umarım bu askerlik kısa da olsa hayatına bir çeki düzen vermesine önayak olur.

Çünkü askerlik önemlidir biz erkekler için.

Askerlik de büyürüz biraz da.

Şahsen Yaman’ın bu sessizlik dönemini iyi değerlendirmesini ve düşünmesini öneririm.

Bu resimde libido yok, ilk günlerde tanıdığımız beyefendi Can Yaman var.


Libido gitti, beyefendi Can Yaman geldi
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