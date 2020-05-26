Lezzet Düşkünleri Sibel Şef ve Emre kimdir? Lezzet Düşkünleri Sibel Şef kaç yaşında?

Yepyeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri Tv8 ekranlarında başladı. 2 kişiden oluşan 5 takımın Lezzet Düşkünleri evinde yarıştığı programda yarışmacılar hem birbirlerini oylayacaklar hem de izleyiciler oylama yapacak. Bugün menüsünü yapacak olan Sibel ve Mehmet Emre takımı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SİBEL VE MEHMET EMRE KİMDİR?

İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.