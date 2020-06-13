Lezzet Düşkünleri saati mi değişti? Lezzet Düşkünleri saat kaçta başlıyor?

Gabriele Sponza'nın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri'nde bugün haftanın finali yapılacak. Yarışmanın 3. haftasında en çok oyu alan iki takım birincilik için mücadele edecek. Yeniden mutfağa geçen ve Gabriele Şefin verdiği malzemelerden en iyi tabağı çıkaran ve en yüksek puanı alan takım birinci olarak 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. En az oyu alan iki takım ise yeniden oynalarak giden takım belirlenecek.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Lezzet Düşkünleri, yeni saatinde izleyicileri ile buluşacak. Program hafta içi ve Cumartesi günleri saat 10:00'da ekranlara gelecek.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelen Lezzet Düşkünleri evinde seyirci de oyları ile söz hakkı sahibi oluyor. 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuyarak oluşturdukları menülerle tüm hünerlerini sergileyecek. Takımlar, Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü olan 10 bin TL'yi kazanmak için yarışacaklar.

Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.