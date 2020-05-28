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  3. Lezzet Düşkünleri oy nasıl verilir? Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı ve SMS no belli mi?
28 Mayıs 2020 Perşembe 17:12 | Son Güncelleme:

Lezzet Düşkünleri oy nasıl verilir? Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı ve SMS no belli mi?

Lezzet Düşkünleri oy nasıl verilir" Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı ve SMS no belli mi"

Tv8 ekranlarında başlayan yepyeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri'nde halk da puan verebiliyor. Günün yarışan takımının yemeklerini tadan diğer yarışmacılar ve şef puanını veriyor. Halkın da puanı göz önünde bulundurularak haftanın birincisi ve eleneni belirleniyor. İzleyiciler oy verme işlemini nereden ve nasıl yapacaklarını merak ediyor. İşte Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı sizlerle...

Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı yoğun ilgi görüyor. Tv8 ekranlarında bu hafta başlayan yepyeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri'nde bugün 4. takım yarışıyor. Günün yarışan takımının yemeklerini tadan diğer yarışmacılar ve şef puanını veriyor. Puanlamaya izleyiciler de dahil oluyor. Yemeklerin nasıl yapıldığını ve anlatımına dikkat eden halkın da puanı göz önünde bulundurularak haftanın birincisi ve eleneni belirleniyor. İzleyiciler oy verme işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. Lezzet Düşkünleri oy verme ekranı haberimizde yer alıyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ OY VERME EKRANI

LEZZET DÜŞKÜNLERİ BAŞVURU EKRANI

Lezzet Düşkünleri şefleri kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ OY NASIL VERİLİR?

Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için ekran veya SMS numarası henüz açıklanmadı. Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi ile ilgili detaylar belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI NASIL?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile yarışmanın kaderini belirleyeceği Lezzet Düşkünleri yarışması bir evde geçiyor Bu evde ikili takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine karşı tüm becerilerini sergileyecek. Yarışmacılar, bu şekilde Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Ünlü şefimiz program boyunca seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak. Haftanın son gününde yani finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

Lezzet Düşkünleri sunucusu kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kaç yaşında, nereli?

Lezzet Düşkünleri hangi günler var? Lezzet Düşkünleri saat kaçta başlıyor?


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