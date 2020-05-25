Lezzet Düşkünleri hangi günler var? Lezzet Düşkünleri saat kaçta başlıyor?

İzleyicilerin heyecanla beklediği Lezzet Düşkünleri, bugün Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı “Lezzet Düşkünleri” 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Program Ünlü şef Gabriele Sponza’nın sunumuyla ekranlara gelecek. İzleyicilerin merak ettiği "Lezzet Düşkünleri saat kaçta başlıyor?" sorusunun yanıtı ve diğer tüm merak edilenler haberimizde..

LEZZET DÜŞKÜNLERİ HANGİ GÜNLER VAR?

Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün Tv8 ekranlarında olacak.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün saat 15:45'te yayınlanacak.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI NE?

Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı “Lezzet Düşkünleri” 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren saat 15.45’te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Bu programda gün ışığına çıkmayan mutfak sırrı kalmayacak!

Ünlü şef Gabriele Sponza’nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Lezzet Düşkünleri sunucusu kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza nereli, kaç yaşında?

Ünlü şefimiz ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

Lezzet Düşkünleri, 25 Mayıs Pazartesi saat 15.45’te TV8'de!