Lezzet Düşkünleri 6 Haziran kim elendi? Lezzet Düşkünleri birincisi hangi takım oldu?

Lezzet Düşkünleri'nde bugün final heyecanı yaşanıyor. En yüksek puanı alan iki takımdan biri hafta birincisi olurken, sona kalan iki takımdan biri yarışmaya veda edecek. Veda edecek isim yine oylama sonucunda belirlenecek. Tv8 ekranlarının yeni yarışması izleyicileri Lezzet Düşkünleri'nde kimin elendiğini merak ediyor. İşte detaylar...

LEZZET DÜŞKÜNLERİ 6 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Lezzet Düşkünleri 6 Haziran'da elenen isim henüz belli olmadı. Bu hafta Pınar Şef ve takımı veya Selen Şef ve takımı yarışmaya veda edecek.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?

Lezzet Düşkünleri 6 Haziran'da birinci olan takım henüz belli olmadı. Lezzet Düşkünleri'nde birincilik için yarışacak takımlar geçen hafta olduğu gibi Gökhan Şef ve takımı ile Boğaçhan Şef ve takımı oldu. Takımlar kendilerine verilen malzemelerle planladıkları yemekleri 45 dakika içerisinde yapacaklar. Oylama sonucunda birinci olan 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Boğaçhan Şef & Taylan

Gökhan Şef & Burhan

Pınar Şef & Doğa

Selen Şef & Gizem

Berna Şef & Tuğba