Lezzet Düşkünleri 6 Haziran kim elendi? Lezzet Düşkünleri birincisi hangi takım oldu?
Tv8 ekranlarında yayınlanan yeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri bugün ikinci haftasını geride bırakıyor. Bugün Lezzet Düşkünleri'nde final heyecanı yaşanıyor. İki takımdan biri hafta birincisi olurken, sona kalan iki takımdan biri yarışmaya veda edecek. İzleyiciler şimdiden "Lezzet Düşkünleri 6 Haziran kim elendi, kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde...
Lezzet Düşkünleri'nde bugün final heyecanı yaşanıyor. En yüksek puanı alan iki takımdan biri hafta birincisi olurken, sona kalan iki takımdan biri yarışmaya veda edecek. Veda edecek isim yine oylama sonucunda belirlenecek. Tv8 ekranlarının yeni yarışması izleyicileri Lezzet Düşkünleri'nde kimin elendiğini merak ediyor. İşte detaylar...
LEZZET DÜŞKÜNLERİ 6 HAZİRAN KİM ELENDİ?
Lezzet Düşkünleri 6 Haziran'da elenen isim henüz belli olmadı. Bu hafta Pınar Şef ve takımı veya Selen Şef ve takımı yarışmaya veda edecek.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?
Lezzet Düşkünleri 6 Haziran'da birinci olan takım henüz belli olmadı. Lezzet Düşkünleri'nde birincilik için yarışacak takımlar geçen hafta olduğu gibi Gökhan Şef ve takımı ile Boğaçhan Şef ve takımı oldu. Takımlar kendilerine verilen malzemelerle planladıkları yemekleri 45 dakika içerisinde yapacaklar. Oylama sonucunda birinci olan 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.LEZZET DÜŞKÜNLERİ TAKIMLARI
Boğaçhan Şef & Taylan
Gökhan Şef & Burhan
Pınar Şef & Doğa
Selen Şef & Gizem
Berna Şef & Tuğba