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  3. Leyla Tanlar ve Genco Özak aşkı belgelendi! İşte o kare

Leyla Tanlar ve Genco Özak aşkı belgelendi! İşte o kare

Leyla Tanlar ve Genco Özak aşkı belgelendi! İşte o kare

Genç oyuncu Leyla Tanlar'ın, meslektaşı Genco Özak ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çiftin aşkını belgeleyen bir kare geldi.

Leyla Tanlar, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Genco Özak'ı oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Güvercin' adlı dizinin setinde bir an olsun yalnız bırakmıyor.

ÜNLÜ ÇİFTİN BİR HAYRANI İLİŞKİYİ BELGELEDİ

Çekimleri Gaziantep'te gerçekleşen, 'Güvercin' dizisinin setine giden güzel oyuncu, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmiyor. 

Snob Magazin'in haberine göre çiftin bir hayranı, set sonrası gezintiye çıkan sevgililerle ayrı ayrı fotoğraf paylaşınca Tanlar ile Özak'ın aşkını belgelemiş oldu.


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