Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Ferhat ile Şirin oyuncularından Şirin kimdir?

Ferhat ile Şirin’deki Şirin karakteri merak ediliyor. Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Fox TV’de yayın hayatına başlayacak olan dizinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar gibi isimler yer alıyor. Sevilen oyuncu Leyla Tanlar dizide Şirin karakterine hayat veriyor. Takı tasarımcılığı okuyan aynı zamanda bir Mevlevihane’nin müzik grubunda ney üfleyen Şirin karakterine hayat veren güzel oyuncu ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

LEYLA TANLAR KİMDİR?

Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997’de İstanbul’da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan Leyla Tanlar, küçük yaşlardan itibaren tiyatro oyunlarında yer almıştır. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi de alan Leyla Tanlar ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Paramparça dizisi ile ekranlarda yer almaya başlamıştır.

En son Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi dizinde Deniz karakterine hayat vermiştir.

LEYLA TANLAR-ŞİRİN

Karalı ailesinin prensesi… Takı tasarımcılığı okuyan Şirin aynı zamanda bir Mevlevihane’nin müzik grubunda ney üflemektedir. Çocuk yaşta geçirdiği hastalık yüzünden ablası Banu ona hep narin bir çiçek gibi davranmış bu yüzden hayatın sert yüzüyle hiç yüzleşememiştir. Kafeste bir kuş gibi yaşayan, hayatla tek başına savaşmayı bilmeyen, duygularını hiç ifade edemeyen Şirin, Ferhat ile aşkı dahası yaşamayı öğrenecektir. Şirin’in aşkının en büyük engeli ise canından çok sevdiği ablası Banu olacaktır.