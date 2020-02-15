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  3. Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarını sevindiren haber

Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarını sevindiren haber

Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarını sevindiren haber

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün spora giderken objektiflere yansıdı. Ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Tuğutlu, müjdeli haberi verdi.

Kızım dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan Leyla Lydia Tuğutlu, yakın zamanda yeni bir projeyle dönüş yapacağını söyledi. Bol bol ailesiyle ve sevdikleriyle zaman geçirdiğini dile getiren oyuncu, boş zamanlarında spor ve oyunculuğuna faydalı olacak şeylerle uğraştığını belirtti.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu,son yıllarda yer aldığı projelerle dikkatleri çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. 2008 yılında Es Es dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde Karadayı dizisindeki Songül karakteri ile büyük çıkış yaptı. Kiralık Aşk dizisinde İz, Tatlı İntikam’da Pelin, Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin ve son olarak da Kızım dizisinde Candan olarak ekranlarda yer aldı. Ünlü oyuncu, sinema filmleriyle de beğeni topluyor.


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