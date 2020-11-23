Leyla ile Mecnun'un Sedef'i Zeynep Çamcı'nın yeni projesi belli oldu

Yaratıcı kişiliği nedeniyle de dikkat çeken Çamcı, farklı rolleri de başarıyla canlandırdı. Beni Böyle Sev dizisindeki Ayşem, Kara Yazı’daki Yaren, Seviyor Sevmiyor dizisindeki Deniz ve son olarak da Adı Zehra’daki Zehra ile ekranlarda yerini aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise yeni bir dizi için hazırlıklarına başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın bilgisine göre Zeynep Çamcı, Gain platformu için hazırlıklarına başlanan psikolojik gerilim türündeki Terapist isimli dizide başrolde yer alacak.

Muhammet Uzuner, Murat Kılıç ve Çağdaş Onur Öztürk ile başrolü paylaşacak olan Zeynep Çamcı, böylelikle bir süre ara verdiği dizi setlerine yeniden dönüş yapmış olacak.

Çamcı en son kendisinin yazdığı ve yönettiği, moda devlerine kafa tutan genç bir kadının hikayesini konu edildiği Feride isimli filmi çekmişti. Yapımda birçok ünlü isim de yer almıştı.