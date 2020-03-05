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  3. Levent Can kimdir, hangi dizilerde oynadı? Levent Can son dakika sağlık durumu nasıl?

Levent Can kimdir, hangi dizilerde oynadı? Levent Can son dakika sağlık durumu nasıl?

Levent Can kimdir, hangi dizilerde oynadı" Levent Can son dakika sağlık durumu nasıl"

Levent Can kimdir, hangi dizilerde oynadı? Sorusu araştırılıyor. Oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan Can, yoğun bakımda. Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettiren ünlü isim ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle..

Levent Can ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan Can, yoğun bakımda. Can’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Bu haberin ardındna vatandaşlar, “Levent Can kimdir, hangi dizilerde oynadı?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

LEVENT CAN SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan Can, yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

LEVENT CAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Can, Aile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterine hayat verdi. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin bazı rol aldığı diziler arasındadır. Star TV'de yayınlanan başrolü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandıran oyuncu, Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettirmişti.


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