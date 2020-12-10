Levent Bozkurt kimdir? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Levent Bozkurt hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Levent Bozkurt vefat etti. Acun Ilıcalı, yakın arkadaşıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak fotoğrafın altına "Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" yazdı. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Levent Bozkurt kimdir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

LEVENT BOZKURT KİMDİR?

ABD'li iş adamı Levent Bozkurt, Miami'de de hayatını sürdürüyordu. Levent Bozkurt, Emlak Satış ve Danışmanı olarak mesleğini icra etmekteydi. Levent Bozkurt'un neden vefat ettiği bilinmiyor.

ACUN ILICALI'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Ilıcalı, yakın arkadaşı için şu satırları yazdı: "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın..."