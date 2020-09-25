Lerzan Mutlu depreme canlı yayında yakalandı

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programında Lerzan Mutlu ve şarkıcı Hande Ünsal depreme canlı yayında yakalandı. Mutlu ve Ünsal deprem esnasında panik dolu anlar yaşadı.

Mutlu’nun deprem anında ilk aklına gelenin annesi olması ve ‘Durun annemi arıyayım’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.