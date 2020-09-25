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25 Eylül 2020 Cuma 14:05 | Son Güncelleme:

Lerzan Mutlu depreme canlı yayında yakalandı

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Lerzan Mutlu, depreme canlı yayında yakalandı.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programında Lerzan Mutlu ve şarkıcı Hande Ünsal depreme canlı yayında yakalandı. Mutlu ve Ünsal deprem esnasında panik dolu anlar yaşadı.

Mutlu’nun deprem anında ilk aklına gelenin annesi olması ve ‘Durun annemi arıyayım’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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