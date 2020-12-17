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  • Lenfoma kanserinden oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı açıklamasıyla yürek burktu
17 Aralık 2020 Perşembe 11:52 | Son Güncelleme:

Lenfoma kanserinden oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı açıklamasıyla yürek burktu

Lenfoma kanserinden oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı açıklamasıyla yürek burktu

Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle toprağa veren Ebru Şallı, ilk kez konuştu. Oğlunu özlediğini her fırsatta file getiren Şallı, ‘Bazen onun kokusunu duyuyorum' diyerek yürek burktu.

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz Nisan ayında büyük bir acı yaşayarak lenfoma tedavisi gören oğlu Pars’ı kaybetmişti. Oğlunu kaybettikten kısa bir süre sonra eşi Uğur Akkuş ile tatile çıkan ve pozlarını paylaşarak tepkileri üzerine çeken Şallı, Pars hakkında konuştu.

‘HAYATTA DURMAYA ÇALIŞIYORUM’

Oğlunun mezar taşına ponçiğim yazdıran Ebru Şallı onu çok özlediğini ifade etti. Bir dergiye açıklamalarda bulunan Ebru Şallı, ‘Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ.

‘BAZEN ONUN KOKUSUNU DUYUYORUM’

Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe.’ dedi.

<p>Olay, saat 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi, 2051. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiy

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