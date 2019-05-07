Leke yeni 5. bölüm fragmanı Leke izle 4. son bölüm Kanal D'de

Leke’nin 5. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Leke’nin yeni bölümünde ikili büyük bir aşka yelken açıyor. Leke’nin son bölümünde Cem Yasemin’i alnından öper. Cem Yasemin’e “Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin…” der. İkili artık iyice yakınlaşır ve aşk yaşamaya başlar. Yasemin ve Cem birlikte konsere giderler, eğlenirler. Cem Yasemin’e “Bir şey olursa haber ver.” der. Yasemin ise “Aramıza para girsin istemiyorum. Ben senden para isteyemeyecek kadar aşığım sana.” der.

LEKE 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

LEKE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 4. BÖLÜM ÖZETİ

Cem, Yasemin'i kulübe davet eder ona bir sürprizi vardır. Aynı kulübe gelen Arda, Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıdığını hatırlar. Şirin'in dayak yemiş halini gören Yasemin çok üzülür fakat ona yardım edemeden Şirin ortadan kaybolur.

Yasemin her şeyden habersiz Birkan'ı, Şirin'i bulması için arar. Hakan Müdür, Birkan'dan Yasemin'in ifadesini ister. Yasemin'e takıntısı gittikçe artan Birkan, Serpil'i de devreye sokarak akıl almaz bir plan yapar. Cem, Yasemin ve Murat'ı Ekber'e kahvaltıya götürür. Kahvaltı çıkışında Mehmet, Cem ve Yasemin'i bir arada gördüğüne inanamaz.

Murat, çocuk yetiştirme yurdundan, sevgi evine nakil olur. Nevin'den ayrılan Murat, kendisini yapayalnız hisseder. Cem; Murat'a çok üzülen Yasemin' e ameliyat için yardım etmek istediğini söyler.

Ceo yarışında Cem'i egale etmek isteyen Mehmet, Yasemin'i de kullanarak bir oyun kurar. Yasemin, Cem'den habersiz toplantı için gittiği otelde Her Fischer'la yalnız kalır.

LEKE SON BÖLÜM İZLE - KANAL D

LEKE DİZİSİNİN KONUSU

Yasemin'in hikâyesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur… Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

LEKE DİZİSİ OYUNCULARI

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.

Melis Sezen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)

2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)

2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)

2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)

2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Cem Yenilmez karakterine hayat vermektedir. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Burak Sevinç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Cem) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Fethi) (TV Dizisi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)

2013-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)

2013 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)

2012 – Babam İçin (TV Dizisi)