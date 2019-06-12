Leke dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Diziseverler Leke 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? diye araştırmaya başladı. Leke dizisinin dün yayınlanan bölümünde Cem ve Birkan yüzleşiyor, gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Şirin ve Yasemin tüm olayları polise anlatıyor. Serpil'in ismini vererek aracı kişinin o olduğunu söyleyince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. İşte Leke 8.bölümü ile ilgili tüm detaylar..

LEKE 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leke 8. son bölümde Arda, geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelir ancak yaşananları hatırlamaz. Cem ve Ferhan, Arda'nın başında bekler. Birkan, Arda'nın uyandığını öğrenir öğrenmez yanına gider. Cem, Birkan'ı etrafında dahil görmek istemez. Diğer taraftan Yasemin'inFischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düşer. Yasemin, bu görüntüleri Serpil'in haber vermesiyle izler. Görüntüleri izleyen Cem, Yasemin'e karşı haksızlık yaptığı için kendisini affetmez. Yasemin'den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Serpil'le yüzleşen Cem, Mehmet'in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem, elinde görüntülerle şirkete gider ve Mehmet'in karşısına geçip hesap sorar. Herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğrenir.

Leke son bölümde Cevat komiser, Birkan'ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil'in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin'in ifadesini Cevat komiser alır. Birkan, Yasemin ve Şirin'i Cevat komiserin odasında görünce paniğe kapılır. Serpil yolun sonuna geldiğini düşünür ve telaşlar. Cem, Yasemin'e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin'in görüşmeyi kabul ettiği gecede beklenmedik olaylar gelişir. Yasemin ve Cem'in arasında neler olacağı ise ikilinin yapacağı konuşmalara bağlıdır.

LEKE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 9. yeni bölümü 18 Haziran Salı günü ekrana gelecek. Leke 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.

LEKE DİZİSİNİN KONUSU

Yasemin'in hikâyesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur… Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

LEKE DİZİSİ KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdağan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı, Ali Savaşçı yer alıyor.