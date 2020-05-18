Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer'den destek: Sen bana yetersin!

Sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile neden çocuğu olmadığı sorularına cevap veren Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer'den destek geldi. Takipçilerinin “Neden çocuk yapmıyorsun?” sorularına dayanamayan model Larissa Gacemer, bugün yaptığı açıklama ile neden çocuğu olmadığına açıklık getirdi.

EŞİNDEN BÜYÜK DESTEK

“Doğuştan gelen bir hastalığım var ve çocuğum olmuyor” diyerek herkesi sarsan Gacamer’e ünlülerden de destek geldi ama Brezilyalı modele en anlamlı ve büyük desteği eşi Burak Gacemer verdi. Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacemer “Sen bana yetersin” dedi. Gacemer’in bu yorumu 200 binden fazla beğeni alırken 2000’e yakın da yorum aldı.