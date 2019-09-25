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  3. Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktı

Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktı

Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktı

Model Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Larissa ve model eşi Burak Gacemer, 11 Ekim’de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğine katıldı. Filmin başrol oyuncusu Will Smith’in doğum günü kutlamasında da yer alan Larissa Gacemer, Smith’e çeyrek altın taktı. O anların videosunu sosyal medyada paylaşan Gacemer, büyük ilgi topladı.

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