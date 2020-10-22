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  • Lalin'e kavuşan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ilk kareler geldi
22 Ekim 2020 Perşembe 15:24 | Son Güncelleme:

Lalin'e kavuşan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ilk kareler geldi

DHA

Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin'i kucaklarına aldı. Taze anne-baba hastane çıkışında objektiflere yansıdı. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okundu...

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor. Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

KOBAL: YENİ HAYATIMIZA BAŞLIYORUZ

Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha bir farklı görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin." dedi. Doğuma girdiğini söyleyen, İmirzalıoğlu, "Her anında Sinem'in yanındaydım." ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de. Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuştu.

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

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