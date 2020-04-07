Lady Gaga'dan koronavirüsle mücadele için 35 milyon dolarlık dev bağış!

Çin’de başlayan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü ile mücadele için yardım kampanyaları art arda geliyor. Son olarak Lady Gaga, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Global Citizen adlı yardım kuruluşunun virüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü’ne 35 milyon dolar bağışladı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verilmesi için yardım toplama amaçlı yapılacak One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için de işbirliği yapacakları duyuruldu. Özel yayında Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish gibi isimler yer alacak.

Lady Gaga, basın toplantısında, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş kültürel hareketin ciddiyetini vurgulamak istiyoruz. İnsan ruhunun gücünü kutlamak ve cesaretlendirmek istiyoruz” diye konuştu.