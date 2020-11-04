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04 Kasım 2020 Çarşamba 17:47 | Son Güncelleme:

Lady Gaga, Trump-Biden yarışı yüzünden babasıyla ters düştü

Lady Gaga, Trump-Biden yarışı yüzünden babasıyla ters düştü
DHA

Lady Gaga, Joe Biden'ı desteklediği için Donald Trump'ın hedefindeyken, ünlü şarkıcının babası Joe Germanotta, sosyal medyadan Trump'a desteğini açıkladı.

ABD Başkanlık seçimlerinde oylar sayılmaya devam ediyor. Ünlüler de bu süreçte destekledikleri adayları açıklıyorlar. Dünyaca ünlü pop sanatçısı Lady Gaga daha önce Demokrat Aday Joe Biden’a desteğini açıklamıştı, bugün Lady Gaga’nın babası ise Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı.

Seçim yarışında sona yaklaşırken, ülkede, coğrafik olarak 3 farklı saat diliminde olan ABD’de bazı eyaletler hala oy kullanırken, eyaletlerin çoğu oy sayımına geçti.

DHA'nın haberine göre, Oy kullanan seçmenleri etkilemeyi amaçlayan destek açıklamalarına Lady Gaga’nın babası Joe Germanotta (63) da katıldı. Kızı Lady Gaga’nın aksine Germanotta, Trump’ı desteklediğini belirtti.

Lady Gaga’nın babası Joe Germanotta ise Twitter hesabından “Donald Trump 2020” mesajıyla Trump’ı desteklediğini açıkladı. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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