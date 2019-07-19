La Casa De Papel'de Berlin öldü mü? İşte La Casa De Papel 3. sezon oyuncuları

İspanyol dizisi La Casa De Papel'in yeni sezonunu izleyenler şok oldu. İlk bölümü bugün yayınlanan dizi her sezon olduğu gibi bu sezonda izleyenlerine merak uyandırmayı başardı. Bir anda sosyal medyada TT olan diziyi takip edenler ‘Berlin öldü mü’, ‘Berlin yaşıyor mu’ sorularının cevabını arıyorlar. ‘Berlin öldü mü’ sorusunun cevabı ve İspanyol dizisi La Casa De Papel hakkında diğer merak edilenler haberimizde.

BERLİN ÖLDÜ MÜ?

La Casa De Papel'in yeni sezon fragmanında Berlin hayranları bir sürprizle karşılaşmıştı. İkinci sezonda veda ettiği düşünülen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor, bu da yaşadığı beklentilerine sebep oluyor.

ÜÇÜNCÜ SEZONDA KADROYA DAHİL OLAN İSİMLER

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

İKİNCİ SEZONDA KİMLER KADRODAN AYRILMIŞTI?

Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'yu öldürdü. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin’den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin’in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.