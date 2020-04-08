La Casa De Papel Helsinki kimdir? Helsinki nerenin başkenti? İşte yanıtı

Netflix Orijinal dizisi La Casa De Papel'in Helsinki karakterini canlandıran Darko Peric, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sırp oyuncu Darko Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi. Helsinki'nin cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

HELSİNKİ'DEN İSTANBUL YANITI

HELSİNKİ DARKO PERİC KİMDİR?

25 Mart 1977'de doğan Darko Peric, Sırp bir aktör. İspanyol dizisi Para Soygunu'nda (yerel isim "La Casa de Papel") "Helsinki" rolünü oynadığı için dünyaca ün kazandı .

2004'te filmde çalışmalarına devam etme fırsatı veren Barselona'ya taşındı . Darko, 2010'da Canal + için İspanyolca “Crematorio” dizisindeki ilk büyük işinde oynadığı yerel TV3'te rolleri içeren çeşitli farklı bölümlerde hızla rol aldı . Bundan sonra farklı yapımlarda Madrid'de çalışmaya devam ediyor , farklı dizilerden filmlere. 2015 yılında Benicio del Toro , Tim Robbins ve Olga Kurylenko ile Fernando León de Aranoa'nın yönettiği A Perfect Day'de sahne aldı .

2016 yılında İspanyol dizisi Atresmedia “Mar de plástico ” da rol aldı. Bu dizide Ukraynalı bir gangster ve ana kötü adam olan “Oso” rolünü oynadı. Bu rol kariyerini değiştirdi ve İspanyol film endüstrisinde daha fazla görünürlük sağladı.

Darko Perić, 2017 yılında, İngilizce konuşan izleyiciler tarafından bilindiği gibi "La Casa de Papel" veya Money Heist adlı dizide Helsinki'nin rolünü yorumlamak için kullanıldı . Álex Pina tarafından oluşturulan dizi, Atresmedia tarafından 2016 yılına kadar Netflix'in dizi yayınlama haklarını edindiği ve dünya çapında akış hizmetleri aracılığıyla dağıtıldığı üretildi . Money Heist en başarılı Netflix prodüksiyonu oldu ve 2018'de İspanyol serisi 46. yıllık Uluslararası Emmy Ödülü'nde En İyi Drama kategorisinde kazandı.

HELSİNKİ NERENİN BAŞKENTİ?

Helsinki, Finlandiya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, Finlandiya'nın güneyinde Finlandiya Körfezi'nin kıyısında yer almaktadır. Şehrin nüfusu 2016 yılı itibari ile 642,045 olup metropol alanının nüfusu ise 1.47 milyondur.