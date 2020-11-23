La Casa de Papel 5. sezonu için bomba iddia! Kıvanç Tatlıtuğ kadroya dahil edildi

Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel kadrosunda! Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Ezel ve Çarpışma gibi dizilerde gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ iddialara göre Netflix’in La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil edildi. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa de Papel ilk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı.



Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya uçacağına dair söylentiler yer alıyor.