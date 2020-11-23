23 Kasım 2020 Pazartesi 22:40 | Son Güncelleme:
La Casa de Papel 5. sezonu için bomba iddia! Kıvanç Tatlıtuğ kadroya dahil edildi
İlk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük ses getiren La Casa de Papel 5. sezonu için Kıvanç Tatlıtuğ dedikoduları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonunda yer alacak. Konuyla ilgili Tatlıtuğ'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel kadrosunda! Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Ezel ve Çarpışma gibi dizilerde gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ iddialara göre Netflix’in La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil edildi. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa de Papel ilk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya uçacağına dair söylentiler yer alıyor.