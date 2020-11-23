  • $7,8802
  • 9,3439
  • 465.681
  • 1314.25
  • Haberler
  • Magazin
  • La Casa de Papel 5. sezonu için bomba iddia! Kıvanç Tatlıtuğ kadroya dahil edildi
23 Kasım 2020 Pazartesi 22:40 | Son Güncelleme:

La Casa de Papel 5. sezonu için bomba iddia! Kıvanç Tatlıtuğ kadroya dahil edildi

La Casa de Papel 5. sezonu için bomba iddia! Kıvanç Tatlıtuğ kadroya dahil edildi

İlk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük ses getiren La Casa de Papel 5. sezonu için Kıvanç Tatlıtuğ dedikoduları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonunda yer alacak. Konuyla ilgili Tatlıtuğ'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel kadrosunda! Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Ezel ve Çarpışma gibi dizilerde gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ iddialara göre Netflix’in La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil edildi. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa de Papel ilk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya uçacağına dair söylentiler yer alıyor. 

<p>Mahremiyet ruhun kendini güvende hissetmesidir... </p><p>Mahremiyet eğitimi dediğimiz 'özel bölge

Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşı nasıl nakledilecek? işte merak edilen sorunun cevabı

Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.