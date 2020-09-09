La Casa De Papel yeni sezon fragmanı bekleniyor

La Casa De Papel'in 5. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir suç dehasının zekice planı doğrultusunda İspanyol Darphanesi'nin soygunu ile başlayan dizinin izleyici kitlesi 8 bölümden oluşan 4.son sezonu bitirdi.



LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?



La Casa De Papel 5. sezon için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.