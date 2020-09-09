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09 Eylül 2020 Çarşamba 17:28 | Son Güncelleme:

La Casa De Papel yeni sezon fragmanı bekleniyor

La Casa De Papel yeni sezon fragmanı bekleniyor

İlk dört sezonunda heyecanla takip edilen La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

La Casa De Papel'in 5. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir suç dehasının zekice planı doğrultusunda İspanyol Darphanesi'nin soygunu ile başlayan dizinin izleyici kitlesi 8 bölümden oluşan 4.son sezonu bitirdi.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

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