La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? La Casa de Papel 5. kısım tarihi belli oldu mu?
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. La Casa de Papel serisine başlayan ve son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 4. sezonu da izleyenler 5. sezon için araştırma yapmaya başladı. La Casa de Papel hayranları Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonu için bir tarih bilgisi paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
La Casa de Papel 5. sezon heyecanla bekleniyor. Heyecanla beklenen La Casa de Papel'in 4. sezonunun final olup olmadığı da merak ediliyordu. Ancak diziyi bitiren izleyiciler son final sahnesinden sonra 5. kısımın geleceğine emin oldu. La Casa de Papel hayranları Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonu için bir tarih bilgisi paylaşılıp paylaşılmadığını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar..
LA CASA DE PAPEL 5. KISIM TARİHİ BELLİ Mİ?
La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor.
LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?
Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Oyun Bitti
Bölüm 2: Berlin'in Düğünü
Bölüm 3: Anatomi Dersi
Bölüm 4: Paso Doble
Bölüm 5: 5 Dakika Önce
Bölüm 6: Teknik Nakavt
Bölüm 7: Çadırı Vurmak
Bölüm 8: Paris Planı