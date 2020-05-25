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  3. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. kısım tarihi belli mi?
25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:14 | Son Güncelleme:

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. kısım tarihi belli mi?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman" La Casa De Papel 5. kısım tarihi belli mi"

La Casa De Papel hayranları yeni sezon olan 5. sezonun ne zaman çıkacağını merak ediyor. Netflix orijinal dizisi olan La Casa De Papel'in 5. sezon ne zaman, tarih belli mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Nisan ayında Netflix üzerinden yayınlanan ve büyük ses getiren La Casa De Papel'in yeni sezonu da heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili gelişme olup olmadığının bilgisi haberimizde...

La Casa De Papel 5. sezon tarihi araştırılıyor. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in 4. sezonunu bitirenler 5. sezonunun ne zaman geleceğini merakla araştırıyor. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan La Casa De Papel, Netflix platformundan izlenebiliyor. 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa İspanyol serisinin devam etmesi bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?

Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

La Casa de Papel 4. sezon 8 bölümden meydana geliyor. La Casa de Papel 4. sezon bölümleri şu şekilde:

Bölüm 1: Oyun Bitti

Bölüm 2: Berlin'in Düğünü

Bölüm 3: Anatomi Dersi

Bölüm 4: Paso Doble

Bölüm 5: 5 Dakika Önce

Bölüm 6: Teknik Nakavt

Bölüm 7: Çadırı Vurmak

Bölüm 8: Paris Planı


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