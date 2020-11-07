La Casa De Papel 5. sezon ne zaman geliyor? Netflix'te LCDP final sezonu fragmanı çıktı mı?

La Casa De Papel 5. sezonu için geri sayım devam ediyor. Kasım ayının gelmesi ile LCDP yeni sezonunun önümüzdeki haftalarda çıkması bekleniyor. Netflix üzerinden yayınlanan dizi 5. sezonu ile final yapmaya hazırlanıyor. İspanyol yapımı olan dizi tüm dünyada bir hayran kitlesine sahip. Dizide bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitlemesi ile başlayan olaylar anlatılıyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman geliyor?

NETFLIX LCDP PROFESÖR PAYLAŞIMI

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Tarihin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca “El atraco llega a su fin” (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Oyun Bitti

Bölüm 2: Berlin'in Düğünü

Bölüm 3: Anatomi Dersi

Bölüm 4: Paso Doble

Bölüm 5: 5 Dakika Önce

Bölüm 6: Teknik Nakavt

Bölüm 7: Çadırı Vurmak

Bölüm 8: Paris Planı