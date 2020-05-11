La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 4. sezon kaç bölüm?

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı dizi hayranları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. La Casa de Papel serisine başlayan ve son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 4. sezonu da izleyenler 5. sezon için araştırma yapmaya başladı. Dizinin 4. sezonuna henüz başlamayanlar ise "La Casa de Papel 4. sezon kaç bölüm?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?

Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

La Casa de Papel 4. sezon 8 bölümden meydana geliyor. La Casa de Papel 4. sezon bölümleri şu şekilde:

Bölüm 1: Oyun Bitti

Bölüm 2: Berlin'in Düğünü

Bölüm 3: Anatomi Dersi

Bölüm 4: Paso Doble

Bölüm 5: 5 Dakika Önce

Bölüm 6: Teknik Nakavt

Bölüm 7: Çadırı Vurmak

Bölüm 8: Paris Planı