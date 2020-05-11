La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 4. sezon kaç bölüm?
La Casa de Papel izleyicileri, heyecanla beklediği 4. sezona Nisan ayında kavuştu. Bu sezonu izleyip bitirenler "La Casa de Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan La Casa De Papel, Netflix platformundan izlenebiliyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor...
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı dizi hayranları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. La Casa de Papel serisine başlayan ve son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 4. sezonu da izleyenler 5. sezon için araştırma yapmaya başladı. Dizinin 4. sezonuna henüz başlamayanlar ise "La Casa de Papel 4. sezon kaç bölüm?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor.
LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?
Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?
La Casa de Papel 4. sezon 8 bölümden meydana geliyor. La Casa de Papel 4. sezon bölümleri şu şekilde:
Bölüm 1: Oyun Bitti
Bölüm 2: Berlin'in Düğünü
Bölüm 3: Anatomi Dersi
Bölüm 4: Paso Doble
Bölüm 5: 5 Dakika Önce
Bölüm 6: Teknik Nakavt
Bölüm 7: Çadırı Vurmak
Bölüm 8: Paris Planı