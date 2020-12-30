La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel oyuncuları kimler, konusu nedir?

La Casa De Papel 5. yeni sezon milyonlarca izleyicisinin yakın takibinde. Henüz yeni sezon ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayan La Casa De Papel dizisi 2017'nin sonlarında Netflix'e taşındığında uluslararası beğeni topladı. Eleştirmenler ve izleyiciler, dizinin Profesör ve çetesini anlatan dinamik olay örgüsünü övdü. Seyirci, hikaye anlatımının güdüsü, karakterlerin kişilerarası dinamikleri ve öngörülemeyen kıvrımlar ve dönüşler tarafından büyülendi.

Herkes için zor bir yıl olan 2020’yi geride bırakmak üzereyiz. Netflix’te sosyal medya hesaplarından hazırladığı bir videoyla 2020’nin özetini çıkardı. La Casa de Papel dizisinden sahnelerin yer aldığı videoda ağırlık Arturo karakterine verildi. Koronavirüs pandemisine göndermelerin yapıldığı videonun sonunda ise; "Herkese mutlu yıllar. (Sen hariç Arturo)" cümlesini kullandı.

Netflix tarafından uluslararası çapta beğenilen İspanyol dizisi La Casa De Papel'in beşinci sezonunu dünya çapında milyonlarca hayran bekliyor. Dizinin başarısı, oyuncularının dünyanın en tanınmışlarından biri haline geldiği için büyüleyici olarak adlandırılabilir.

La Casa De Papel, dördüncü sezonu 3 Nisan 2020'de Netflix'te gösterildi. Sezon, her biri 45-55 dakika uzunluğunda sekiz bölümden oluşuyor. Ardından La Casa De Papel, dizinin oyuncu kadrosunun ve ekip üyelerinin yer aldığı “La Casa De Papel: The Phenomenon” adlı bir belgesel film yayınlandı. Uluslararası başarısı nedeniyle dizi kültürel bir fenomen olarak La Casa De Papel dizisinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı dünyaca merak konusu oldu.



LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 5. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. La Casa de Papel'in yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin beşinci sezonu için sessiz kaldı.



LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

Álvaro Morte

Rolü : El Profesor

Pedro Alonso

Rolü : Berlín

Úrsula Corberó

Rolü : Tokyo

Alba Flores

Rolü : Nairobi

Miguel Herrán

Rolü : Río

Jaime Lorente

Rolü : Denver

Enrique Arce

Rolü : Arturo Román

Paco Tous

Rolü : Moscú

Itziar Ituño

Rolü : Raquel Murillo

Joseph Whimms

Rolü : Oslo

María Pedraza

Rolü : Alison Parker

Darko Peric

Rolü : Helsinki

Kiti Manver

Rolü : Mariví

Juan Fernández (II)

Rolü : Coronel Prieto

Anna Gras

Rolü : Mercedes

Fernando Soto

Rolü : Ángel

Mario de la Rosa

Rolü : Suárez

Clara Alvarado

Rolü : Ariadna

Naia Guz Sanchez

Rolü : Paula

Esther Acebo

Rolü : Mónica Gaztambide