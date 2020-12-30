La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel oyuncuları kimler, konusu nedir?
Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan La Casa de Papel 5. sezon heyecanla bekleniyor. Birçok ülkede diziseverler tarafından tam not alarak uluslararası başarıya imza atan La Casa de Papel dizisi çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. Peki La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Dizinin oyuncuları kimler, konusu nedir?
La Casa De Papel 5. yeni sezon milyonlarca izleyicisinin yakın takibinde. Henüz yeni sezon ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayan La Casa De Papel dizisi 2017'nin sonlarında Netflix'e taşındığında uluslararası beğeni topladı. Eleştirmenler ve izleyiciler, dizinin Profesör ve çetesini anlatan dinamik olay örgüsünü övdü. Seyirci, hikaye anlatımının güdüsü, karakterlerin kişilerarası dinamikleri ve öngörülemeyen kıvrımlar ve dönüşler tarafından büyülendi.
Herkes için zor bir yıl olan 2020’yi geride bırakmak üzereyiz. Netflix’te sosyal medya hesaplarından hazırladığı bir videoyla 2020’nin özetini çıkardı. La Casa de Papel dizisinden sahnelerin yer aldığı videoda ağırlık Arturo karakterine verildi. Koronavirüs pandemisine göndermelerin yapıldığı videonun sonunda ise; "Herkese mutlu yıllar. (Sen hariç Arturo)" cümlesini kullandı.
Netflix tarafından uluslararası çapta beğenilen İspanyol dizisi La Casa De Papel'in beşinci sezonunu dünya çapında milyonlarca hayran bekliyor. Dizinin başarısı, oyuncularının dünyanın en tanınmışlarından biri haline geldiği için büyüleyici olarak adlandırılabilir.
La Casa De Papel, dördüncü sezonu 3 Nisan 2020'de Netflix'te gösterildi. Sezon, her biri 45-55 dakika uzunluğunda sekiz bölümden oluşuyor. Ardından La Casa De Papel, dizinin oyuncu kadrosunun ve ekip üyelerinin yer aldığı “La Casa De Papel: The Phenomenon” adlı bir belgesel film yayınlandı. Uluslararası başarısı nedeniyle dizi kültürel bir fenomen olarak La Casa De Papel dizisinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı dünyaca merak konusu oldu.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa de Papel 5. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. La Casa de Papel'in yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin beşinci sezonu için sessiz kaldı.
LA CASA DE PAPEL HAKKINDA
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?
Álvaro Morte
Rolü : El Profesor
Pedro Alonso
Rolü : Berlín
Úrsula Corberó
Rolü : Tokyo
Alba Flores
Rolü : Nairobi
Miguel Herrán
Rolü : Río
Jaime Lorente
Rolü : Denver
Enrique Arce
Rolü : Arturo Román
Paco Tous
Rolü : Moscú
Itziar Ituño
Rolü : Raquel Murillo
Joseph Whimms
Rolü : Oslo
María Pedraza
Rolü : Alison Parker
Darko Peric
Rolü : Helsinki
Kiti Manver
Rolü : Mariví
Juan Fernández (II)
Rolü : Coronel Prieto
Anna Gras
Rolü : Mercedes
Fernando Soto
Rolü : Ángel
Mario de la Rosa
Rolü : Suárez
Clara Alvarado
Rolü : Ariadna
Naia Guz Sanchez
Rolü : Paula
Esther Acebo
Rolü : Mónica Gaztambide