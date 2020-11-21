La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Netflix tarafından uluslararası çapta beğenilen İspanyol dizisi La Casa De Papel'in beşinci sezonunu dünya çapında milyonlarca hayran bekliyor. Dizinin başarısı, oyuncularının dünyanın en tanınmışlarından biri haline geldiği için büyüleyici olarak adlandırılabilir. La Casa De Papel, üç sezon boyunca Netflix'te en çok izlenen dizilerden biri olarak kendini kanıtladı. Mart 2020'de yayınlanan dördüncü sezonun peşinden koşan hayranlar, Paper House 5. sezonunun ne zaman çıkacağını merak ediyor. Henüz yayınlanmayan La Casa De Papel 5. yeni sezon fragmanı ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.



La Casa De Papel, dördüncü sezonu 3 Nisan 2020'de Netflix'te gösterildi. Sezon, her biri 45-55 dakika uzunluğunda sekiz bölümden oluşuyor. Ardından La Casa De Papel, dizinin oyuncu kadrosunun ve ekip üyelerinin yer aldığı “Paper House: The Phenomenon” adlı bir belgesel film yayınlandı. Uluslararası başarısı nedeniyle dizi kültürel bir fenomen olarak La Casa De Papel dizisinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı dünyaca merak konusu oldu.



La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlanıp yayınlanmadığı heyecanla beklenirken La Casa De Papel 5. sezon bölümlerinde büyük bir sürpriz olacağı iddia edildi.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BÜYÜK SÜRPRİZ KIVANÇ TATLITUĞ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Netflix özel yapımlarından olan La Casa De Papel dizisi 5. sezon bölümlerinde olacak sürprizin ise türk karakteri Kıvanç Tatlıtuğ olacağı öne sürüldü.

İSPANYA'YA ÇEKİMLER İÇİN GİTTİ

Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel 5. sezon çekimler için İspanya’ya gidecek ve orada çekimlere katılacağı aktarıldı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix özel yapım dizisi La Casa de Papel 5. sezonu yayınlanması için nefesler tutuldu. La Casa De Papel dizisi izleyeicileri merakla La Casa de Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli olmadı. La Casa De Papel 5. sezon yayın tarihi belli olur olmaz sizlere aktaracağız.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?



La Casa de Papel’in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.



Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok "La Casa de Papel" hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.



Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bence La Casa de Papel’in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir? Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim. Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız."