La Casa de Papel 5. sezon tarihi belli mi? La Casa de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yanıtı haberimizde
La Casa de Papel 5. sezon heyecanla bekleniyor. La Casa de Papel'in 4. sezonu geçtiğimiz hafta yayınlandı. 2019'un Temmuz ayında 3. sezonu izleyenler, bu sene Nisan'da 4. sezonu soluksuz bitirdi. La Casa De Papel'in 4. sezonunun final olup olmayacağı da merak ediliyordu. Ancak diziyi bitiren izleyiciler son final sahnesinden sonra 5. kısımın geleceğine emin oldu. La Casa de Papel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..
La Casa de Papel 5. kısım tarihi belli mi? sorusunun yanıtı dizi hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Heyecanla beklenen La Casa de Papel'in 4. sezonunun final olup olmadığı da merak ediliyordu. Ancak diziyi bitiren izleyiciler son final sahnesinden sonra 5. kısımın geleceğine emin oldu. La Casa de Papel hayranları Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonu için bir tarih bilgisi paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor. Detaylar haberimizde...
LA CASA DE PAPEL 5. KISIM TARİHİ BELLİ Mİ?
La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor. La Casa de Papel 5. sezon hakkında açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?
Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Oyun Bitti
Bölüm 2: Berlin'in Düğünü
Bölüm 3: Anatomi Dersi
Bölüm 4: Paso Doble
Bölüm 5: 5 Dakika Önce
Bölüm 6: Teknik Nakavt
Bölüm 7: Çadırı Vurmak
Bölüm 8: Paris Planı