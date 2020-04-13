La Casa de Papel 5. sezon tarihi belli mi? La Casa de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yanıtı haberimizde

La Casa de Papel 5. kısım tarihi belli mi? sorusunun yanıtı dizi hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Heyecanla beklenen La Casa de Papel'in 4. sezonunun final olup olmadığı da merak ediliyordu. Ancak diziyi bitiren izleyiciler son final sahnesinden sonra 5. kısımın geleceğine emin oldu. La Casa de Papel hayranları Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonu için bir tarih bilgisi paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM TARİHİ BELLİ Mİ?

La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor. La Casa de Papel 5. sezon hakkında açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?

Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Oyun Bitti

Bölüm 2: Berlin'in Düğünü

Bölüm 3: Anatomi Dersi

Bölüm 4: Paso Doble

Bölüm 5: 5 Dakika Önce

Bölüm 6: Teknik Nakavt

Bölüm 7: Çadırı Vurmak

Bölüm 8: Paris Planı