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  3. La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel 4. sezon müjdesi

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel 4. sezon müjdesi

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman" La Casa de Papel 4. sezon müjdesi

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? diye merak ediliyordu. La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında geldi. İspanya Kraliyet Darphanesini soymayı planlayan dizinin konusu çoğu kişi tarafından merak uyandırdı. Peki La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? diye dizi severler tarafıından merak ediliyordu.  La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında geldi.19 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni sezonu için de onay alındı.İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi..

La Casa de Papel hakkında

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

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