La Casa De Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

Netlix’in başarılı yapımlarından La Casa De Papel 4. sezon fragmanının yayınlanması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. İlk olarak 2 Mayıs 2017 yılında yayınlanan daha sonra Netflix tarafından hakları satın alınan La Casa De Papel kısa süre içerisinde herkes tarafından konuşulup izlenmeye başladı. Birbirinden yetenekli suçluların darphane soygununu anlatan dizi her bölümüyle izleyicilere soluksuz dakikalar yaşatıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte cevabı…



LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Dünya üzerinde büyük yankı uyandıran La Casa De Papel’in 4. sezon fragmanı Netlifx tarafından yayınlandı. Dizide Nairobi karakterinin kanlar içinde olduğu fragmanda ekibin birbirlerine karşı silah doğrultması dikkat çekiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı izleyebilirsiniz.

4. SEZON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix’in başarılı dizisi La Casa De Papel 4. sezonu 4 Nisan 2020 tarihinde izlenime sunulacak. Dizinin final sezonu olması beklenen 4. sezon toplamda 9 bölümden oluşacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NE?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.