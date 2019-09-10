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Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor" Kuzgun yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Kuzgun yeni sezon tarihi arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun yayınlandığı ilk bölümden beri heyecanla izleniyor. Dizinin hayranları ‘Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik’in yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı yayınlandı! İşte Kuzgun yeni sezon başlangıç tarihi…

Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuzgun yeni sezon fragmanı yayınlandı! Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Kuzgun yeni sezona bomba gibi dönüyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik’in yer aldığı, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin üstlendiği dizinin yeni sezonuna sayılı günler kaldı. Olay dolu son bölümüyle sezon finaline giden dizinin yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Kuzgun yeni sezon tarihi

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuzgun yeni sezonu 18 Eylül Çarşamba akşamı başlıyor.

KUZGUN YENİ SEZON TANITIM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZGUN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Dila, Kuzgun’u kalbinden vuruyor!

Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır. 

Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır. 

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.

 

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