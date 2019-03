Kuzgun yeni 8. bölüm fragmanı Kuzgun izle 7. son bölüm Star TV’de

Kuzgun 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun 7. son bölüm izleyenlerde gözler Kuzgun 8. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Çarşamba akşamları Star TV kanalında yayınlanan Kuzgun dizisinin bu haftaki son bölümünde; Kuzgun'dan her ne kadar şüphelense de, yanılmış olmayı gönülden arzu eden Dila, yaşadıklarını ve gördüklerini birleştirdiğinde her şeyi Kuzgun'un yaptığını anlar. Dila ile Kuzgun arasında geçmişin ve bugünün dobra dobra bir yüzleşmesi yaşanır.

KUZGUN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dila, Rıfat'ın gözaltına alınmasıyla büyük bir acı yaşar ve şoke olur. Kuzgun ise, içten içe kazandığı zaferin mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak Kuzgun için asıl mücadele şimdi başlayacaktır. Zira, önemli olan Rıfat'ı gözaltına aldırmak değil, yargılanmasını sağlayabilmektir ve Kuzgun, bu gerçeğin farkındadır. Çok geçmeden Kuzgun ile Dila arasında, Rıfat'ı hapse attırmak ile kurtarmak üzerine kurulu akıl oyunları ve hukuk savaşı başlar. Mahkeme günü gelir çatar. Meryem'in elleri kelepçeli gördüğü Rıfat'a söyleyecekleri, Kuzgun'un da Kartal ve Kumru'ya çok özel ve anlamlı bir jesti vardır. Tüm bunlar olurken Bora, Rıfat'ı tutuklatanın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Bora bulduğu isim sayesinde Dila'yla arasındaki mesafeyi ustaca eritmeye çalışır.

Kuzgun'dan her ne kadar şüphelense de, yanılmış olmayı gönülden arzu eden Dila, yaşadıklarını ve gördüklerini birleştirdiğinde her şeyi Kuzgun'un yaptığını anlar. Dila ile Kuzgun arasında geçmişin ve bugünün dobra dobra bir yüzleşmesi yaşanır. Kuzgun hiçbir lafını esirgemez ve her şeyi kendisinin yaptığını da Dila'nın yüzüne itiraf eder. Dila, Ali'nin de hışmına uğrar. Kuzgun'dan ve Ali'den duyduklarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dila, önemli bir karar alır. Öte yandan Kuzgun, girdiği bu yeni dünyada en tepeye yükselme hırsıyla dopdoludur. Ancak bu hiç de kolay değildir ve Kuzgun'u, yeni ve dişe diş bir dönem daha beklemektedir. Kuzgun'un Bilgin Ailesi'ne açtığı savaş giderek büyür. Dila ve Kuzgun iki düşman olarak artık karşı karşıyadır.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

KUZGUN DİZİSİ KONUSU

Kuzgun dizisinde Barış Arduç Kuzgun karakterine Burcu Biricik ise sevgilisi Dila karakterine hayat verecek. Kuzgun tuzağa düşürülerek hapse atılan polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adama Dila ise yıllar sonra Kuzgun ile tekrar karşılaşarak hayatı değişen başarılı bir avukata hayat verecek. Kuzgun ve Dila iki polis arkadaşın beraber büyüyen çocukları olacak ve yıllar sonra yeniden karşılaşacaklar. Kuzgun babasının ölümünden sonra başka bir kimlikle yaşamış ve korumalık yapmıştır. Kuzgun babasının intikamını almak için plan yapacak ve düşmanının kızıyla aşk yaşayacaktır.

KUZGUN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

BARIŞ ARDUÇ(KUZGUN)

Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre’de dünyaya geldi ve şuanda 32 yaşında. 2011 yılından beri piyasa da olan Barış Arduç Tiyatro sanatçısı Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri aldı ve Ayla Algan’dan tarafından yakışıklılığı ve yeteneği keşfedildi. Barış Arduç’u hatırladığımız ilk dizi ise çok sevilen gençlik dizisi Pis Yedili oldu. Daha sonra Benim İçin Üzülme Bugünün Saraylısı Racon: Ailem İçin dizilerinde ter alsa da çok fazla popülarite yakalayamadı. Aslında Bugünün Saraylısı hayat verdiği Selim rolü tam ona göreydi ama ne yazık ki olmamıştı. Barış Arduç’un beklenen yükselişi ise Kiralık Aşk dizinde hayat verdiği Ömer karakteri ile oldu. Son olarak ise Mutluluk Zamanı filminde Elçin Sangu ile başrolü paylaştı.

Kuzgun Yusuf Cebeci isimli bir polis çocuğudur. 8 yaşında ailesinden koparıldıktan sonra sokaklarda büyümüş ve hayatta kalmayı öğrenmiş ve Akça ismiyle başka bir kimlikle yaşamıştır. En yakın arkadaşı tarafından pusuya düşürülerek hapse atılan polis babasının intikamını almak isteyen Kuzgun 20 yıl beklemiş ve intikamını her geçen gün büyütmüştür. Kuzgun yıllar sonra babasının intikamını almak için İstanbul’a gelecek ve düşmanının kızı Dila ile aşk yaşayacaktır. Dila ise Kuzgun’a sokaklarda hayatta kalabilmek için yok ettiğin vicdanı ve kalbini hatırlatacak ve Kuzgun’un tüm planları değişecektir.

BURCU BİRİCİK(DİLA)

Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 da Antalya’da dünyaya gelmiştir. Güzelliği ile her dönem ilgi odağı olmayı başaran güzel oyuncu ve manken Burcu Biricik Emre Yetkin ile 2016 yılından beri evlidir. Emre Yetkin Burcu Biricik’in aynı zamanda manajeridir. Lise yıllarında tiyatroya merak salan Burcu Biricik oyunculu çok isterken Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazandı ancak pes etmeyen Burcu Biricik daha sonra Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Burcu Biricik Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda Yedi Kocalı Hürmüz oyununda yeteneklerini ve güzelliğini sonuna kadar ispat edince dikkat çekmeyi başardı.

2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasında bu yeteneklerini bir de Türkiye önünde sergileyince artık Burcu Biricik için şan şöhretin apısı sonuna kadar açıldı. TRT 1’de yayımlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterine hayat verdiğinde artık o bir yıldızdı. 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karkaterine hayat vedi ve artık başrolü hak ettiğini ispat etti. Kanal D dizisi Hayat Şarkısı’nda Hülya karakteri ile ilk başrol deneyimini yaşadı ve büyük başarı yakalayarak ismini dünyaya duyurdu. Son olarak yine Kanal D’de 8. Gün dizisinde kadın başrolde yer aldı dizi tutmasa da Burcu Biricik daha da ünlü olmayı başardı.

Dila Kuzgun’un çocukluk arkadaşı ve aşkıdır. Kuzgun’un bir anda ortadan kaybolması ve annesini kaybetmesi ile Dila zor günler yaşamıştır. Dila’nın babası Rıfat onu okuması için yurt dışına göndermiş, yıllarca yurt dışında kalan Dila şimdilerde iyi bir avukat olmuş ve kendine bir büro bile açmıştır. Yıllar sonra karşılaşan Dila Kuzgun’a hala deliler gibi âşıktır; ama kavuşması bir ömür sürecektir.

CANER ŞAHİN(KARTAL)

Caner Şahin son olarak Nefes Nefese dizisinde hayat verdiği Avukat Salih karakteri ile çok beğenilmiştir. Caner Şahin’in en çok tanındığı dizi ise Babam ve Ailesi dizisinde hayat verdiği aykırı bir genç olan Kadir karakteridir. 1992 de Eskişehir’de dünyaya gelen Caner Şahin şuanda 27 yaşındadır. Caner Şahin daha 2016 yılında hayatımıza girmiştir. Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Makine Mühendisliği bölümünde eğitim alırken mühendisliğin kendisine göre olmadığını anlayan Caner Şahin okul değiştirip İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiştir. Caner Şahin kısa bir tiyatro deneyiminden sonra Babam ve Ailesi dizisinde yer alarak ünlü olmayı başarmıştır.

Kartal Kuzgun’un kardeşidir. Asi ruhlu bir gençtir; ama babası ve abisinin intikamını almaya çalışmamıştır; çünkü arkasında tek başlarına kalan anne ve kardeşini bırakmak istememiş her zaman ekmeği peşinde koşarak annesini mutlu etmeye çalışmıştır.

AHSEN EROĞLU (KUMRU)

Ahsen Eroğlu dikkatleri ilk olarak Anne dizisinde hayat verdiği Duru Güneş karakteri ile çekmişti. Daha sonra ise İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya ve Faruk’un kızı Yaz olarak yer aldı. Ahsen Eroğlu genç yaşına rağmen son dönemde ki başarılı performansı ile aranan isimler arasında girmeyi başardı. Ahsen Eroğlu 1993 yılında Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir ve şuanda 26 yaşının içindedir. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi öğretmenliğinde alan Ahsen Eroğlu BESYO’nun en gözde kızları arasında yer almıştır diye tahmin ediyorum. Hayali öğretmenlik değil oyunculuk olan Ahsen Eroğlu güzelliğini ve yeteneğini fark edince bir ajansa yazılmış ve ilk olarak Yedigün isimli içecek firmasının reklamında dudak ısırtmıştır. Bir Modern Habil Hikâyesi filminde de kendine yer bulan Ahsen Eroğlu ilk sinema deneyimini bu film ile yaşamıştır. Ahsen Eroğlu yeteneğini herkese ispat edince Muhteşem Yüzyıl Kösem’e seçilmesi de kolay olmuştur.

Kuzgun ve Kartal’ın kız kardeşi. Akıllı ve güzel bir gazetecidir Kumru. Babası haksızlık ile hapse atıldığı için adalet Kumru’nun en önemli değeri ve olmazsa olmazıdır. Kumru yılmayan pes etmeyen bir kızdır ve babasının intikamını almak ve onu hapse atanlara cezasını verebilmek için gizli gizli bilgi toplar.

SETTAR TANRIÖĞEN(TERZİ DERVİŞ)

Settar Tanrıöğen Baba Candır dizisinde hayta verdiği Bakkal Salih karakteri ile son dönem gençlerine kendini tanıtmış ve çok sevdirmiştir. 15 Temmuz 1962 de doğan Settar Tanrıöğen aslen Denizlilidir. Ankara’ya üniversite okumaya gelen Settar Tanrıöğen Hacettepe de Arkeoloji okumuştur. Halk eğitim merkezlerinde tiyatro eğitimi alan Settar Tanrıöğen Bir Demet Tiyatro’ya seçilmesi ile hayatını tiyatro üzerine şekillendirmiştir. Settar Tanrıöğen’in son dönemde ki en önemli dizilerinden biri de oyunculuğu ile devleştiği Urfalıyam Ezelden dizisi olmuştur.

Terzi Derviş dizinin kilit karakteridir. Kuzgun’un babasının yakın dostudur. Kuzgun’a yol gösteren bir derviştir. Giyimi, kuşamı ile çok da büyülü bir adamdır, başı sıkışanlara da kapısı hep açıktır.

LEVENT ÜLGEN(RIFAT BİLGİN)

Levent Ülgen denince akla Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Tırın Tırın Sinan karakteri gelmektedir. Levent Ülgen 1962 Konya’doğumludur ve 57 yaşındadır. Çok zeki bir insan olan Levent Ülgen ODTÜ Fizik’i kazanma başarısı gösterse de Fizik mühendisliğini değil oyuncu olmayı; zekâsını ve yeteneğini ise sanatta göstermeyi tercih etmiştir. Yine Başkent Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro Bölümüne geçiş yapan Levent Ülgen Okulu bitirdikten sonra oyunculuğa Devlet Tiyatrosunda başlamıştır. Levent Ülgen’in televizyonda yükselişi ise Kiralık Aşk dizisi ile olmuştur. Dizi de hayat verdiği Necmi karakteri ile çok sevilen Levent Ülgen 2017 ve 2018 de Hayati ve Diğerleri ve Kocaman Ailem gibi dizilerde başrolde yer alsa da ne yazık ki bu iki dizi beklenen başarıyı gösteremeyerek erken final yapmıştır.

Rıfat emekli bir polistir. Kızı Dila’yı yurt dışında okutmuş ve avukat yapmıştır. Şuanda lojistik şirketi sahibi gibi görünür ama karanlık dünyanın büyük uyuşturucu baronlarındandır. Polisken ortağını yakacağını bile bile bir uyuşturucu tüccarı ile iş birliği yapmış hem güçlenmiş hemde zengin olmuştur. Rıfat’ın hassas noktası kızı Dila’dır. Dila babasının gerçek hayatını bilmemektedir.