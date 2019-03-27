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  3. Kuzgun dizisinde intikam vakti yaklaşıyor

Kuzgun dizisinde intikam vakti yaklaşıyor

Kuzgun dizisinde intikam vakti yaklaşıyor

Kuzgun dizisi 6. son bölümde; Meryem, Kumru ve Kartal’ın anlattıklarından, Bora’nın elinden kendisini Kuzgun’un kurtardığını anlar.

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Kuzgun dizisi 6. son bölümde; Meryem, Kumru ve Kartal’ın anlattıklarından, Bora’nın elinden kendisini Kuzgun’un kurtardığını anlar. Kuzgun’un, Bora’yı nasıl dize getirdiğini kendince sorgulayan Meryem, alıkonulduğu anlarda Bora’dan öğrendikleriyle, yaşadıklarını birleştirince, Kuzgun için büyük bir endişeye kapılır. Meryem, Kuzgun’u içine girdiği karanlık dünyadan kurtarmak için her yolu deneyecek, düşmanı bile olsa her kapıyı çalacaktır. Bu kapılardan biri Meryem’in yeni tanıyacağı sürpriz bir isme, diğeri de Dila’ya açılır. Dila, Meryem’in her bir sözünü yüreği sızlayarak dinler, haklılığını tasdikler. Dila, aşık olduğu adama, Kuzgun’a, hayatından çıkması, buralardan çekip gitmesi için çarpıcı bir teklifte bulunur.

Meryem, Kuzgun’un da karşısına çıkar. Kuzgun, Meryem’in can acıtabilecek laflarından ziyade, geçmişiyle ilgili ilk kez duyacağı sözlerine dikkat kesilir. Yapmayı çok istediği tohum işini Rıfat’ın, kendisine değil de, Kuzgun’a verdiğini öğrenen Ali’nin, Kuzgun’a olan nefreti katlanır. Kuzgun ile Ali arasında yaşanacak büyük hesaplaşma adım adım yaklaşmaktadır. Kuzgun, sevkiyat işinin inceliklerini öğrenmek için Rıfat’ın depolarına gider. Asıl amacı, babasının yaşadıklarının aynısını Rıfat’a da yaşatmak olan Kuzgun, depolarda dönen dolapları dikkatle gözlemler. Kuzgun için artık, Rıfat’a öldürücü darbeyi vurmanın ve ondan da intikamını almanın vakti gelmiştir.

 

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