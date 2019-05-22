Kuzgun son bölümde neler oldu?

Dila'nın polisle işbirliği yaptığını öğrenmesiyle, Kuzgun geri dönüşü olmayan bir yola girer. Derviş, Dila'nın ihanetinin cezasını kendisinin keseceğini söyler. Kuzgun'un ise planları bambaşkadır. Dila'yı karanlığın en dibine çekecektir.

Kuzgun bir yandan da Bilginler Holding'i iflasa götürecek hamlelerde bulunur. Kuzgun'un gerçekleri öğrendiğinden habersiz olan Dila ise aşkla doludur. Babasına rağmen, Kuzgun'la yeni bir döneme adım atabilmek için tarafını net olarak belli eder. Her anını aşık olduğu adamla, Kuzgun'la geçirmek ister.

Kuzgun, Dila'yla her bir araya geldiğinde, ihanetin acısıyla, aşkı arasında kalır. Ali, avukatlarından Rıfat'ın tutuksuz yargılanmasını sağlayabilecek bir yol olduğunu öğrenir. Dila kendini Kuzgun'la geçireceği bir ömrün hayaline kaptırmışken, Kuzgun, Derviş'ten Dila'ya bir görev vermesini ister. Bu görev Dila için hayatının dönüm noktalarından biri olacaktır.