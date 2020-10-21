Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'ten yeni dizi müjdesi!

Hayat Şarkısı dizisindeki Hülya karakteri ile büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu, Fatma dizisinde de güçlü bir karakterle mi izleyicisi ile buluşacak merak ediliyor.

Netflix’te yayınlanacak olan projede temizlikçi bir kadını canlandıran oyuncu, dizideki imajını da paylaştı. Farklı bir deneyim yaşadığı sette olmaktan çok memnun olan Burcu Biricik, farklı bir karakter canlandırmanın heyecanını yaşıyor.

Instagram hesabından, “Ahhh nihayet paylaşacak bir kaç fotoğrafımız oldu” notu ile iki fotoğraf yayınlayan oyuncu, özellikle baş örtüsü ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Çok heyecanla beklediğim, şu an heyecanla çektiğim, ‘Allah’ım ne kadar güzel’ diye setten çıktığım bir süreç. Çok bilgi veremiyorum. Ama her şey çok yolunda gidiyor” diye bilgi vermişti.

İşte Burcu Biricik’in paylaşımı: