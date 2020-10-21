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  • Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'ten yeni dizi müjdesi!
21 Ekim 2020 Çarşamba 14:50 | Son Güncelleme:

Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'ten yeni dizi müjdesi!

Kuzgun dizisinin Dila'sı Burcu Biricik'ten yeni dizi müjdesi!

Kuzgun'un Dila'sı Burcu Biricik'ten yeni dizi müjdesi geldi. Kuzgun dizisinden sonra Burcu Biricik'i Fatma'da izlemeye hazırlanan hayranların meraklı bekleyiş içerisindeler. Ünlü oyuncu, çekimlerin devam ettiğini ve sette her şeyin yolunda olduğunu yeni paylaşımı ile takipçilerine duyurdu.

Hayat Şarkısı dizisindeki Hülya karakteri ile büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu, Fatma dizisinde de güçlü bir karakterle mi izleyicisi ile buluşacak merak ediliyor.

Netflix’te yayınlanacak olan projede temizlikçi bir kadını canlandıran oyuncu, dizideki imajını da paylaştı. Farklı bir deneyim yaşadığı sette olmaktan çok memnun olan Burcu Biricik, farklı bir karakter canlandırmanın heyecanını yaşıyor.

Instagram hesabından, “Ahhh nihayet paylaşacak bir kaç fotoğrafımız oldu” notu ile iki fotoğraf yayınlayan oyuncu, özellikle baş örtüsü ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Çok heyecanla beklediğim, şu an heyecanla çektiğim, ‘Allah’ım ne kadar güzel’ diye setten çıktığım bir süreç. Çok bilgi veremiyorum. Ama her şey çok yolunda gidiyor” diye bilgi vermişti.

İşte Burcu Biricik’in paylaşımı:

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