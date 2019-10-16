Kuzgun dizisi final yapıyor! Kuzgun final bölümünde neler oldu?

Kuzgun dizisi 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle final yapıyor. Dizinin hayranları ‘Kuzgun final bölümünde neler oldu?’ sorusunu aratıp dizinin nasıl bittiğini merak etmeye başladı. Başrollerini yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Burcu Biricik ve Onur Saylak’ın paylaştığı dizi izleyicisinin karşısına son kez çıkıyor. Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun final bölümü özetine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

KUZGUN FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir!



Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.

KUZGUN KONUSU NEDİR?

Yusuf ve Rıfat iki kıdemli polis ve çok eski dosttur. Uyuşturucu baronu Şeref Dağıstanlı’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlerler. Şeref kurtulmak için Yusuf ve Rıfat’a yüklü miktarda rüşvet ve yanı sıra imtiyaz önerir. Yusuf bu teklifi sert bir şekilde reddeder. Rıfat ise Yusuf’la aynı düşüncede değildir ama bunu dillendirmez. Yusuf, operasyondan çok kısa bir süre sonra kendisine kurulan kumpasla tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat’tır.

Yusuf’un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu, hayatlarını en acı ve en trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin, acının, öfkenin ve mücadelenin içine düşecektir. Kuzgun’un sır gibi kayboluşu, Dila’yı derinden etkiler. Dila sadece en yakın arkadaşını değil, çocukluk aşkını da kaybetmiştir. Dila’nın çocuk kalbinde Kuzgun asla iyileşmeyecek bir yara olarak kalacaktır. Aradan yirmi yıl geçmiştir. Dila yıllar önce okumak için gittiği Londra’dan temelli olarak dönmüştür. Kuzgun ise Nevşehir’de korumalık yapmaktadır. Kuzgun’a çalıştığı yerde verilen yeni görev, çocukluk aşkı Dila’yı korumaktır. Dila ile Kuzgun’un bu karşılaşması Nevşehir’den İstanbul’a uzanacaktır. Kuzgun çocukluğunun çalındığı şehre geri döndüğünde, sadece Dila’nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.