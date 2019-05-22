Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kuzgun son 15. Bölüm izleyici karşısında

Kuzgun son bölümün izleyici karşısına çıkmasının ardından 16. Yeni bölüm fragmanı yoğun ilgi görüyor. Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayında mı? Oyuncuları arasında Burcu Biricik ve Barış Arduç’un yer aldığı dizinin son bölümünde Dila, babası Rıfat’ın ölümüyle büyük bir şoka girer, paramparça oluyor. Babasıyla vedalaşır ve yasını tutmaya başlar. Dila’nın, Kuzgun’a en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır. Ancak Kuzgun, Rıfat’ın ölümündeki sorumluluğundan ötürü, Dila’nın yanında olmak istemesine rağmen kendini geride tutuyor. Kuzgun da Selçuk’un Ferman Koruoğlu’na çalıştığını öğremesiyle, Ferman’a ve dolayısıyla babasının akıbetine dair büyük bir ipucu yakalıyor.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

KUZGUN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZGUN 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun ve Dila aşkı imkansıza sürükleniyor!

Dila, babası Rıfat’ın ölümüyle büyük bir şoka girer, paramparça olur. Babasıyla vedalaşır ve yasını tutmaya başlar. Dila’nın, Kuzgun’a en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır. Ancak Kuzgun, Rıfat’ın ölümündeki sorumluluğundan ötürü, Dila’nın yanında olmak istemesine rağmen kendini geride tutar. Dila, babasının ölümününe sebep olan pusuyu Kuzgun’un kurmuş olabilme ihtimalinden kaçsa da, Kuzgun’un yokluğu Dila’nın kalbinde her geçen gün daha büyüyen bir yaraya sebep olur.

Eksik parçalar birleştiğinde, Dila ve Kuzgun için büyük bir yüzleşmenin yaşanması kaçınılmazdır. Bu yüzleşmede Dila, Kuzgun’dan bir seçim yapmasını isteyecektir. Kuzgun’un kararı Dila’da ağır bir darbe yaratsa da, Kuzgun hala Dila’yı korumaya çalışmaktadır. Dila ile Kuzgun artık, acıları aşklarının önüne geçmiş iki yaralı insandır. Dila, babasının ölümüne giden yolda, Behram’ın rolünü öğrendiğinde, artık hayatında yeni bir sayfa açılır. Derviş ise, Rıfat’ın ölümü yüzünden Kuzgun’un Dila’ya olan hislerine bir kez yenilmesine engel olmak için harekete geçer. Kuzgun’a Dila’nın ihanetlerini yeniden hatırlatmak için çok keskin bir yöntem kullanır. Meryem de Rıfat’ı Kuzgun’un öldürmüş olabileceğinden şüphe etmektedir. Meryem, Kuzgun’un içindeki karanlıkla ilk kez yüzleşecekir.

Babasının ölümünün ve kendisine yaşattıklarının hesabını sormak için Behram Adıvar’ı bulmaya kararlı olan Dila, Terzi Derviş’e gider ve onun üzerinden Behram’a meydan okur. Selçuk, gözaltındaki Ali’ye, Ferman Koruoğlu’nun, onu dışarı çıkarabilecek bir teklifi olduğunu söyler. Öte yandan Dila, sevkiyat gecesi yaşananlarının izini sürdüğünde, kendisini ihbar edenin Kumru olduğunu çözer ve karşısına çıkar. Dila, Kumru’nun aklına kimsenin tahmin edemeyeceği bir kurt düşürür. Kumru, içini kemiren şüphelerin ve cevabını bulamadığı soruların peşine düşer. Öte yandan Kuzgun da Selçuk’un Ferman Koruoğlu’na çalıştığını öğremesiyle, Ferman’a ve dolayısıyla babasının akıbetine dair büyük bir ipucu yakalar. Kumru ve Selçuk’un aralayacağı kapılar, Dila ile Kuzgun’u şoke edici gerçeklere ulaştıracak.

KUZGUN DİZİSİ KONUSU

Kuzgun dizisinde Barış Arduç Kuzgun karakterine Burcu Biricik ise sevgilisi Dila karakterine hayat verecek. Kuzgun tuzağa düşürülerek hapse atılan polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adama Dila ise yıllar sonra Kuzgun ile tekrar karşılaşarak hayatı değişen başarılı bir avukata hayat verecek. Kuzgun ve Dila iki polis arkadaşın beraber büyüyen çocukları olacak ve yıllar sonra yeniden karşılaşacaklar. Kuzgun babasının ölümünden sonra başka bir kimlikle yaşamış ve korumalık yapmıştır. Kuzgun babasının intikamını almak için plan yapacak ve düşmanının kızıyla aşk yaşayacaktır.