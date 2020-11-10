Kuzey Yıldızı'nın genç yıldızı Nilsu Berfin Aktaş koronavirüse yakalandı

Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin setinde koronavirüs alarmı yaşandı. Süreç film imzalı dizinin ana karakterlerinden Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Aktaş'ın hastalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı. Dizi setinde başka vakaya rastlanmadı. Yapım şirketi buna rağmen sete bir hafta ara verdi.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide korona virüse yakalanan oyuncunun Nilsu Berfin Aktaş olduğu öğrenildi. Gökçe Mollaoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Aktaş'ın tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.