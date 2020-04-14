Kuzey Yıldızı'nın başrolü Aslıhan Güner'in 2 milyon sevinci!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabında 2 milyon takipçiye ulaştı. Güner, takipçilerine teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.
Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle izleyenlerin beğenisini toplayan Aslıhan Güner, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının ilgisini çeken Güner, Instagram hesabından 2 milyon takipçiye ulaştı.
Bu gelişmeyi yine Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu, "2M... Biraz ışıltı... Koskocamannn Teşekkür" notunu düştü. Aslıhan Güner'in bu karesine binlerce beğeni geldi.