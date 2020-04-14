Kuzey Yıldızı'nın başrolü Aslıhan Güner'in 2 milyon sevinci!

Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle izleyenlerin beğenisini toplayan Aslıhan Güner, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının ilgisini çeken Güner, Instagram hesabından 2 milyon takipçiye ulaştı.

Bu gelişmeyi yine Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu, "2M... Biraz ışıltı... Koskocamannn Teşekkür" notunu düştü. Aslıhan Güner'in bu karesine binlerce beğeni geldi.