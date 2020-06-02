Kuzey Yıldızı'nın başrolü Aslıhan Güner müjdeledi: Az kaldı kavuşuyoruz!

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmiş, bir süredir dizilerin yeni bölümleri ekranlarda yer almamıştı. Normalleşme süreciyle birlikte diziler de çekim planını hazırladı. Sete çıkan ekipler arasında fenomen dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' da yer aldı.

'AZ KALDI KAVUŞUYORUZ'

Ekranlara döneceklerinin müjdesini dizinin başrollerinden Aslıhan Güner Instagram hesabından verdi. Güner haberi, "Özlediniz mi benim kırmızı kafamı? Biz çok özledik. Az kaldı kavuşuyoruz" notuyla duyurdu.