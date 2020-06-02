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  3. Kuzey Yıldızı'nın başrolü Aslıhan Güner müjdeledi: Az kaldı kavuşuyoruz!
02 Haziran 2020 Salı 17:56 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı'nın başrolü Aslıhan Güner müjdeledi: Az kaldı kavuşuyoruz!

Kuzey Yıldızı'nın başrolü Aslıhan Güner müjdeledi: Az kaldı kavuşuyoruz!

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin başrollerinden Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmiş, bir süredir dizilerin yeni bölümleri ekranlarda yer almamıştı. Normalleşme süreciyle birlikte diziler de çekim planını hazırladı. Sete çıkan ekipler arasında fenomen dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' da yer aldı.

'AZ KALDI KAVUŞUYORUZ'

Ekranlara döneceklerinin müjdesini dizinin başrollerinden Aslıhan Güner Instagram hesabından verdi. Güner haberi, "Özlediniz mi benim kırmızı kafamı? Biz çok özledik. Az kaldı kavuşuyoruz" notuyla duyurdu.


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