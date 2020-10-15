Kuzey Yıldızı'na, Gençliğim Eyvah'tan transfer olan isim ortalığı karıştıracak

Kuzey Yıldızı’na, Gençliğim Eyvah’tan yeni bir transfer geliyor. Ordu’nun muhteşem manzarasında çekilen diziye, bu sezonda yeni karakterler hikayeye eklenmeye devam ediyor. Şule ile ilgili hikayenin hala sürmesi izleyenleri hiç de memnun etmezken, düşme eğilimi gösteren reytingleri daha da yükseltmek adına hem senaryoya hem de kadroya eklemeler sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Aslıhan Güner’in güzel sesiyle şarkı da söylediği dizinin, ekrandaki dizi yoğunluğu sebebiyle bitmesine izleyicinin de gönlü razı değil. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil ancak her yapım gibi Kuzey Yıldızı da sürekli yenilenmek durumunda.

Bu nedenle de diziye bir karakterin daha katılacağı öğrenildi. Bilindiği gibi Atv’de yaz başında başlayan Gençliğim Eyvah dizisi için, yeni sezonda reytingleri düşük gelince kanal tarafından final kararı verilmişti.

Dizide rol alan ve oynadığı her karakteri adeta yaşayan, fenomen hale getiren usta isim Cengiz Bozkurt, bundan sonra Kuzey Yıldızı dizisinde oynayacak.

tv100’de Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cengiz Bozkurt, Gençliğim Eyvah ile aynı yapım şirketi olan Süreç Film’in Kuzey Yıldızı dizisine transfer oldu.

Oyuncunun hangi rolde oynayacağı da şimdiden belli oldu. Senaryosunu Ersoy Güler’in kaleme aldığı dizide Cengiz Bozkurt, Almanya’dan gelen eğlenceli bir karakter olarak katılacak.