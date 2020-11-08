Kuzey Yıldızı ve Gönül Dağı reyting rekabetinde ciddi çekişme var!

Kuzey Yıldızı dizisi aslında total grubunda çok iyi noktada görünüyor. 7’ye yaklaşan reyting oranları ile dün akşam MasterChef’in önünde birincilik elde eden dizi, ne yazık ki, AB ve ABC1 gruplarında ise sıkıntılı bir dönemde. Dizinin bu iki grupta reytingleri 4’ün altında bulunuyor…

Oysa ki Gönül Dağı dizisi, tüm gruplarda da 5 reytingin üzerinde bulunuyor. Yani her gruptan izleyici tarafından takip edilen, çok beğenilen bir yapım konumunda. TRT1’in Kalk Gidelim dizisini perşembe gününe kaydırması, 4. sezonundaki bu yapımı kötü etkilemişti. Ancak Gönül Dağı dizisi için Cumartesi akşamlarının çok iyi sonuçlar getirdiği de reyting listesindeki yerinden belli oluyor.

Zümrüdüanka dizisi ise geçtiğimiz hafta ekrandaki tek diziydi. Gönül Dağı ve Kuzey Yıldızı, deprem felaketi sebebi ile iptal olmuştu. Zümrüdüanka, geçen hafta yine düşük reytingler alınca şaşırtmıştı. Bu hafta ise totalde bir miktar yükseliş olsa da 5’li reytinglere hala ulaşamıyor. AB ve ABC1 gruplarında ise çok iyi değil…

Cumartesi akşamları Gönül Dağı dizisinin tüm kategorilerde izleyicileri kendisine bağlaması gelecek içinde büyük bir anlam taşıyor… Yapım bu haliyle devam ederse hem reytinglerini yükseltebilir, hem de tüm kategorilerde birincilik için bile yarışabilir.

7 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI